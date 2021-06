Kiezmenschen: Holger Rönnfeld: Der Kultbäcker der frivolen Kiez-Kuchen

MOPO-Podcast Kiezmenschen Mopo Foto:

Holger Rönnfeld (66) ist der bekannteste Konditor auf dem Kiez. Mehr als 50 Jahre lang arbeitete er in dem winzigen Laden an der Hein-Hoyer-Straße, in dem früher Hafenarbeiter und „leichte Mädchen“ ein- und ausgingen. In dem Nachbarn einfach mal auf einen Klönschnack vorbeikommen. Und frivole Backwaren über den Tresen gehen.

Sternhagelvolles Partyvolk und freundliche Einbrecher

Holger Rönnfeld mit seiner kürzlich verstorbenen Mutter, der Seele des Ladens in der Hein-Hoyer-Straße. Holger Rönnfeld / privat / hfr Foto:

Der Chef der Konditorei Rönnfeld berichtet von sternhagelvollem Partyvolk, freundlichen Einbrechern und dem unverkennbaren Lachen seiner Mutter, die die Seele des Ladens war und vor kurzem verstorben ist. Die MOPO-Reporter Wiebke Bromberg und Marius Röer trafen den Backstuben-Manager, wie er sich selber nennt, auf ne Buddel…

