Patrik Sechelmann: Der Mutmacher aus der Fankurve

Patrik Sechelmann (45) ist einer der bekanntesten Fans des FC St. Pauli – auch wenn er das selber nicht gerne hört. Der Typ mit der rosafarbenen Sonnenbrille, den lackierten Fingernägeln, den Tätowierungen und der wilden Mähne.

Viele kennen ihn als lustigen, stets gut gelaunten „Sankt Paddy“. Dabei leidet Pat an Depressionen. Er berichtete von dem Moment bei der Arbeit, als seine Seele riss. Davon, was die Erkrankung auslöst. Von seiner Kindheit mit zwei Müttern. Von sexuellem Missbrauch und dunklen Stunden. Und von seinem großen Glück: Dem FC St. Pauli. Die MOPO-Reporter Wiebke Bromberg und Marius Röer trafen den beeindruckenden Mann in seiner Wohnung unweit der Reeperbahn.

Kiezmensch Patrik Sechelmann ist einer der bekanntesten Fans des FC St. Pauli und leidet unter Depressionen.

Hier geht’s zum „Kiezmenschen“-Podcast der MOPO:

Sie wollen weiterhören? Kein Problem! Von Glamour bis Gosse, von Blaulicht bis Rotlicht: Originale gibt es auf St. Pauli so einige. Im MOPO-Podcast „Kiezmenschen“ zeigen wir Ihnen starke Frauen, protzende Kerle und Kultfiguren ihre Welt. Herzlich, persönlich, nah dran. Parallel dazu gibt es jedes Wochenende in der „Dicken MOPO“ eine ausführliche Reportage.

Alle weiteren Folgen von „Kiezmenschen“ finden Sie unter MOPO.de/Podcast und wenn Sie oben im Player auf das Feld „Alle Episoden“ klicken.

Die neue Podcast-Folge „Kiezmenschen“ gibt’s regulär jeden Freitag ab 17 Uhr auch hier: