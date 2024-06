Mit 14 schleppte Jürgen, sein Cousin, „Ball Pompös“ an. Eddy erinnert sich noch, wie er die Nadel vorsichtig auf die Platte niederließ. Das Knistern. Die ersten Töne. Und dann diese Stimme. Es hatte ihn sofort voll erwischt. Seine Liebe zu Udo Lindenberg ging so weit, dass er sich den Namen des Sängers auf den Oberarm tätowieren ließ und ihn bis in die Garderobe verfolgte. „Ich arbeite für Udo Lindenberg“, prahle Eddy schon als junger Mann. Damals noch weit entfernt von der Realität. Er war Lude und stadtbekannter Schläger. Eddy Kante (64) berichtet offen über seinen Weg zu Udo, sein Leben mit dem Panikrocker, das bittere Zerwürfnis und wie er sich trotz schwerer Krankheit zurück ins Leben kämpft.

Mit 14 schleppte Jürgen, sein Cousin, „Ball Pompös“ an. Eddy erinnert sich noch, wie er die Nadel vorsichtig auf die Platte niederließ. Das Knistern. Die ersten Töne. Und dann diese Stimme. Es hatte ihn sofort voll erwischt. Seine Liebe zu Udo Lindenberg ging so weit, dass er sich den Namen des Sängers auf den Oberarm tätowieren ließ und ihn bis in die Garderobe verfolgte. „Ich arbeite für Udo Lindenberg“, prahlte Eddy schon als junger Mann. Damals noch weit entfernt von der Realität. Er war Lude und stadtbekannter Schläger. Eddy Kante (64) berichtet offen über seinen Weg zu Udo, sein Leben mit dem Panikrocker, das bittere Zerwürfnis und wie er sich trotz schwerer Krankheit zurück ins Leben kämpft.

Eine kleine Wohnung mit Holzdielen im Hamburger Westen. An den Wänden Erinnerungen aus mehr als 30 Jahren an der Seite von Udo. Auf einem Regal neben dem Schreibtisch im Wohnzimmer lehnen Ordner. Ein grüner mit der Aufschrift „Krebs“. „Die Farbe habe ich extra ausgesucht. Grün ist die Hoffnung“, sagt der Mann, den sie schon in der Schule Eddy nannten und dem Udo Lindenberg wegen seiner Statur den Zusatz „Kante“ verpasste. Heute ist von der Kante nicht mehr viel übrig. 30 Kilo hat Eddy abgenommen. Er trainiert, um wieder Muskeln aufzubauen. Besonders stört ihn die „Wackelhaut“ an den Oberarmen. „Kurzärmelig trag ich nicht mehr. Total unangenehm.“

Als er die Diagnose erfuhr, flippte Eddy aus

Mit Prostatakrebs fing es vor drei Jahren an. Es folgte ein gutartiger Tumor im Kopf. „Den hatte ich schon zehn Jahre. Zum Schluss knallte der aber auf den Sehnerv.“ Eddy schielte auf dem linken Auge. „Ich sah aus wie Clarence, der schielende Löwe.“ Er ging nur noch mit Sonnenbrille raus. Der Tumor wurde rausgeholt. Und damit hätte alles gut sein können. Doch die Ärzte entdeckten Rachenkrebs. „Der war richtig böse.“ Als ihm die Diagnose am Telefon mitgeteilt wurde, flippte Eddy aus. „Ich hab das Handy an die Tür geschmissen und Rotz und Wasser geheult. Für mich war es das Ende.“

Mehr als sieben Wochen Klinik. Bestrahlung. Chemotherapie. Bis Ende Januar. Seitdem geht es Eddy besser. Doch jeden Abend und jeden Morgen kommt der Pflegedienst. Eddy hat kein Hungergefühl, keinen Geschmackssinn mehr. Nachts muss er über einen Zugang künstlich ernährt werden. Er drückt sich aus seinem schwarzen Schreibtischstuhl hoch, greift hinter sich und zieht einen großen Plastikbeutel mit farbloser Flüssigkeit hervor. Eddy zeigt auf einen schwarzen Rucksack. „Da kann ich die Flüssignahrung reinpacken und damit rausgehen. Aber wie bescheuert sieht das denn aus?“ Also bleibt er lieber in der Wohnung.

Eddy hat den Krebs überstanden. Für den Moment. Er weiß: Erst wenn er nach fünf Jahren nicht zurückgekommen ist, „dann ist er clean, der Junge.“ Trotzdem werde er sein Leben nicht nach dem Krebs ausrichten. Die Krankheit hat ihm monatelang schwer zu schaffen gemacht „Dann liegst du im Krankenhaus und machst dir Gedanken, die du nie hattest. Panische Angstzustände. Wachst du morgen wieder auf? Da hab ich keinen Bock mehr drauf.“

Eddy will sein Ding machen. Gerade erst hat er wieder angefangen zu arbeiten. Seit neun Jahren ist er Teil der Olivia-Jones-Familie. Nach seinem Zerwürfnis mit Udo Lindenberg „adoptierte“ die bekannte Dragqueen ihn – mit Udos Segen. Eddy bietet Kult-Kieztouren an und führt Touristen durch St. Pauli. Mit 18 war er das erste Mal auf der sündigen Meile. Er erinnert sich noch genau, wie er nach der Partynacht morgens auf der Treppe am Ende der Davidstraße saß und sich schwor, irgendwann nach St. Pauli zu ziehen. „Der Kiez ist mein Leben. Aber er ist nicht mehr das, was er mal war.“ Kein Respekt. Keine Ehre. Weder Rotlicht, noch Luden oder Subkultur. „Es ist schlimm geworden mit dem Partyvolk“, sagt Eddy. Trotzdem mag er es, Leuten den Kiez zu zeigen, von alten Zeiten zu erzählen. Für ihn ein wichtiger Schritt zurück ins Leben.

Als Eddy 17 war, starb seine Mutter

Er will wieder Lenkdrachen in Sankt Peter Ording steigen lassen, mit der Harley über die Straßen jagen. Er mag alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. „Das fing schon als Kind in meiner Heimatstadt Hagen an. Wenn ich auf meinem Fahrrad saß, hatte ich meine Ruhe. Das war meine Freiheit.“ Eine Freiheit, die er sonst nicht kannte. Seine Mutter hatte neu geheiratet. „Mein Stiefvater war ein brutaler Kerl. Wenn der Alte besoffen war, hat er mir immer auf die Fresse gehauen und mich in den Keller gesperrt.“ Da saß er auf den Kohlen und wartete. Manchmal tagelang. Einmal hatte ihm sein Stiefvater derart auf den „Arsch gehauen, da ist er aufgeplatzt. Durch die Kohlen bekam ich eine Blutvergiftung.“

Eddy kam ins Krankenhaus und ging nie wieder zurück nach Hause. Er zog zu seiner Tante Hilde. Da war er zehn. „Es war herrlich. Ich musste endlich keine Angst mehr haben, dass mich abends jemand aus dem Bett zerrt, um mich zu verprügeln.“ Seine Mutter besuchte ihn heimlich. Ab und an. Eddy greift nach einem kleinen Zeitungsartikel, eingeschweißt in Plastik auf dem Regal. Darauf das Foto eines zertrümmerten Autos. „Das war meine Mutter. Als ich 17 war, ist sie gegen einen Baum gefahren. Sekundenschlaf. Sie hat einfach zu viel gearbeitet.“

Eddy und Udo Lindenberg: Ein Foto aus dem Buch des Ex-Bodyguards. Marius Roeer Eddy und Udo Lindenberg: Ein Foto aus dem Buch des Ex-Bodyguards.

Eddy schwor sich, er würde nicht an Arbeit sterben. Mit 18 Jahren wurde er beim Motorradclub „Freeway-Rider’s“ aufgenommen. Er machte, was er wollte, nahm sich, was er brauchte. Wenn es Stress gab, schlug er zu. Wegen einer „Hauerei“ landete er im Jugendknast. Danach wurde Eddy Lude. Sechs Frauen schafften für ihn an. Bis er wieder einfuhr. 39 Monate Staatsurlaub, wie er es nennt, wegen „Verkauf von Kokain“. Damals kannte Udo Lindenberg Eddy bereits, den Fan aus der ersten Reihe mit der Motorrad-Kutte, der ständig Backstage auftauchte. Schon ein paar Mal hatte Eddy auf Konzerten den Bodyguard gemacht, nachdem Udo ihn einmal nach einem Konzert gefragt hatte, ob er Bock darauf hätte. Nach der Zeit im Knast rief Eddy direkt bei Udo an. Der habe bloß gesagt: „Komm nach Hamburg.“

Eddy kam. Und blieb. Knapp 34 Jahre war er an der Seite des Sängers. „Udo ist mein Ziehvater. Auch wenn er das nicht gerne hört. Er hat mich gelehrt, mit Messer und Gabel zu essen.“ Tag und Nacht waren sie zusammen. Eine Zeit lang wohnte Eddy mit im Atlantic, schlief manchmal sogar mit in Udos Bett. „Wir haben alles zusammen gemacht.“ Die Tage begannen meistens damit, dass er gegen Mittag die Post an der Rezeption abholte, dann bestellten sie zusammen Frühstück, sahen die Briefe durch und planten den Tag. Oder das, was noch vom Tag übrig war. „Unterwegs waren wir nur nachts. Tagsüber kannst du mit Udo nicht rausgehen. An jeder Ecke wird er erkannt.“ So spazierten sie nachts an der Alster entlang oder über den Kiez. Udo mit Tarnmütze. Manchmal auch Perücke.

Eddy genoss das Leben an der Seite des Mannes, der mittlerweile so viel mehr war als sein Idol. Dass ihre Wege sich irgendwann trennen könnten – unvorstellbar. Es kam trotzdem so. Eddy hatte seine Autobiografie „In meinem Herzen kocht das Blut: Ein Leben auf der Kante“ geschrieben. In wenigen Wochen sollte sie auf den Markt kommen. Er war gerade im Urlaub auf seiner Lieblingsinsel Malta, als der Anruf kam. Udo hatte das Buch gelesen. „Er meinte, das Buch schade der Firma. Er sagte, ich könne nicht schreiben, dass ich Schutzgeld kassiert und meine Frau geschlagen habe.“ Eddy schüttelt den Kopf. „Ich habe ihm gesagt, dass das Blödsinn ist. Lange her und mit der Firma hatte das nichts zu tun.“

„Du willst nicht sehen, wenn wir uns streiten. Udo kann genauso schreien wie ich“

Darüber nachgedacht, die Autobiografie nicht zu veröffentlichen, hat Eddy keine Sekunde. „Weil ich einen Dickkopf habe. Genauso einen wie Udo, der Strolch. Du willst nicht sehen, wenn wir uns streiten.“ Wenn sie sich gefetzt hätten, seien alle weggelaufen. „Udo kann genauso schreien wie ich. Aber danach war es auch immer gut.“ Weshalb sie sich gestritten haben? Eddy schüttelt den Kopf. „Das habe ich jetzt gerade mal vergessen.“ Er grinst.

Weniger lustig findet Eddy den „Blödsinn“, der damals berichtet wurde. Dass er vor Gericht mehr als 550.000 Euro von Udo verlangt habe. „Das ist Quatsch. Ich musste klagen, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Der Streitwert lag bei 500.000 Euro.“ Zum Prozess ist es nie gekommen. Sie hätten sich außergerichtlich geeinigt. Wie viel Geld er bekommen hat, sagt Eddy nicht. „Das waren ein paar Mark. Für Zigaretten hat es gereicht.“

Seit seiner Krebsdiagnose haben Eddy und Udo wieder Kontakt. Ausgesprochen haben sie sich noch nicht. „Aber dazu wird es kommen. Die Trennung war scheiße. Und ist es noch immer. Darüber müssen wir noch mal reden.“ Ob er Udo vermisse? Eddy lächelt. „Ja, absolut. Sogar sehr. Udo war der Erste, der an mich geglaubt hat.“ Seine erste und einzige Bezugsperson. Bis heute.