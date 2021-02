Kiezmenschen: Eve Champagne: St. Paulis Burlesque-Queen an der „Corona-Front“

MOPO-Podcast Kiezmenschen Mopo Foto:

Eve Champagne (36) ist die Burlesque-Queen von St. Pauli. Ihre obszöne Art, die glamouröse Entblätterungskunst und zotigen Sprüche haben die Tänzerin des „The Bunny Burlesque St. Pauli“ und Kieztouren-Führerin bekannt gemacht.

Glamouröse Entblätterungskunst und zotige Sprüche

Eve Champagne ist nicht nur Burlesque-Tänzerin, sondern auch Kiezführerin. Röer Foto:

Die Frau mit den knallroten Haaren und der tiefen, rauen Stimme berichtet, wie sie die Pandemie erlebt – von Ohnmacht bis Tatendrang. Sie spricht über ihre Kindheit, in der sie gemobbt wurde. Über ihr neues Leben, in dem sie im Kampf gegen Corona an der Front im Einsatz ist. Und in dem sie es erstmals mit Monogamie versucht. Die MOPO-Reporter Wiebke Bromberg und Marius Röer trafen die Entertainerin auf ne Buddel.

