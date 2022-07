Reeperbahn-Legende: Der Herr der Hot Dogs

Miroslaw Grudzinski (66) ist seit 36 Jahren der Hot-Dog-Mann vom Kiez. Ungefähr drei Millionen Hot Dogs hat Mirek, wie er von allen genannt wird, in seinem Imbiss Danmark-Snack an der Reeperbahn schon gemacht. Dabei wollte er eigentlich Wissenschaftler werden.

Für viele Nachtschwärmer gehört ein Hotdog vom Danmark Snack zum Kiezbummel einfach dazu.

Mirek berichtet von den goldenen 80ern, den brutalen 90ern. Von seiner Strategie, wenn Luden in seinem Laden aufeinander losgingen. Und der einen Sache, an die er sich nie gewöhnen konnte. Von Prominenten, „Asozialen“ und seiner Petition, die den Kiez verändern soll. Denn das ist für ihn dringend nötig. Die MOPO-Reporter Wiebke Bromberg und Marius Röer trafen den Hot-Dog-Mann in seinem bekannten Imbiss auf der Meile.

Hier geht’s zum „Kiezmenschen“-Podcast der MOPO:

Sie wollen weiterhören? Kein Problem! Von Glamour bis Gosse, von Blaulicht bis Rotlicht: Originale gibt es auf St. Pauli so einige. Im MOPO-Podcast „Kiezmenschen“ zeigen wir Ihnen starke Frauen, protzende Kerle und Kultfiguren ihre Welt. Herzlich, persönlich, nah dran. Parallel dazu gibt es jedes Wochenende in der „Dicken MOPO“ eine ausführliche Reportage.

Alle weiteren Folgen von „Kiezmenschen“ finden Sie unter MOPO.de/Podcast und wenn Sie oben im Player auf das Feld „Alle Episoden“ klicken.

