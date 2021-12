Fabian Zahrt (48) ist der bekannteste Koberer St. Paulis. Seine Sprüche so frivol wie legendär. Ein volltätowierter, bulliger Typ – aus dem die Anzüglichkeiten nur so heraussprudeln. Und der sich wegen seines Schlags bei Frauen selber als „Muschiflüsterer“ bezeichnet. Früher lockte der „zahrte Fabian“ Vorbeikommende in den legendären Live-Sex-Club „Safari“, heute arbeitet er als Koberer und Kieztour-Guide für Olivia Jones.

Er berichtet von seiner angesehenen Familie, seinem Uropa, dem Widerstandskämpfer und Senator. Von seinen Fäusten, die früher stets einsatzbereit waren. Von dem Tag, an dem sein Kollege starb. Von Rotzbesoffenen, Königinnen der Nacht, aktiven Pärchen im Zuschauerraum des Live-Sex-Clubs und „Hamburger Zuwendungen“. Die MOPO-Reporter Wiebke Bromberg und Marius Röer trafen den Kult-Koberer auf ne Buddel. Aufgepasst: Die Redaktion empfiehlt das Anhören aufgrund teils derber, verbaler Anzüglichkeiten erst ab 16 Jahren!

