Auf der Bühne: Tiefe Einblicke in die Latex-Welt

Seit knapp zwei Jahren treffen die MOPO-Reporter Wiebke Bromberg und Marius Röer Menschen, die den Hamburger Kiez prägen. Jetzt war die erfolgreiche Serie „Kiezmenschen“ das erste Mal live auf der Bühne – beim Podcast-Festival im „Schmidtchen“.

Neben Schriftsteller Heinz Strunk und Kiez-Wirt Sascha Nürnberg waren auch die Macher des Latex-Labels „Inner Sanctum“ dabei. Klar, in Latex gehüllt. Wie fühlt sich das an? Wer kauft bei ihnen? Und was ist besonders gefragt? Max Kuhl und Julia Wiegandt gaben tiefe Einblicke in die Latex-Welt. Sie berichten davon, was man auf einer Fetischparty besser lassen sollte. Von ungewöhnlichen Wünschen und sexuellen Neigungen. Von der anfänglichen Ablehnung ihrer Familien. Und ihrer ungewöhnlichen Beziehung.

Ein großartiges Gespräch über Vorlieben, Toleranz und viel mehr als Freundschaft.

