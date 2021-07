„Kiezmenschen“: Sie ist Hamburgs Sexspielzeug-Expertin

MOPO-Podcast Kiezmenschen Mopo Foto:

Anna Genger (43) wollte nie wieder auf dem Kiez leben. Zu eng, zu klein. Zu viele Schatten der Kindheit. Heute hat sie ihre Freiheit gefunden. Genau da, wo sie nicht mehr sein wollte. Die Frau übernahm die seit 50 Jahren von ihrer Mutter geführte Apotheke an der Clemens-Schultz-Straße und machte daraus „L’apotheque“ – Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug.

Was Sexspielzeug in Männerköpfen auslöst

Anna Genger mit einigen ihrer historischen Ausstellungsstücke. Röer Foto:

Die Künstlerin berichtet von ihrer Kindheit in der Apotheke, von Überfällen, Transsexuellen und Junkies. Davon, warum sie ein Museum für Sexspielzeug gründete und was das in den Köpfen von Männern auslöst. Die MOPO-Reporter Wiebke Bromberg und Marius Röer trafen die Unternehmerin auf ne Buddel.

