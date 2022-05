Folge 27: Oper mal anders und ganz nah am Wasser

„Die Kunstform Oper muss am Leben bleiben“

Das ist Yvonne Bernbom ganz wichtig. Seit vielen Jahren betreibt sie deshalb mit ihren beiden Kolleginnen das Opernloft im Alten Fährterminal Altona. Dort können Besucherinnen und Besucher die Oper ganz neu und modern erleben. Auch junge Menschen sollen so auf den Geschmack kommen. Im Podcast mit Hubi erklärt die Opernsängerin, wie sie ihre Stimme trainiert, was ein Opern-Slam ist und warum sie sich immer ein Theater am Wasser gewünscht hat.

Hubert Neubacher und Yvonne Bernbom

Der Hafen. Das sind majestätische Schiffe, die Kräne, die Docks und vor allem das Gefühl, den Weltmeeren ganz nah zu sein. Die pulsierende Lebensader der Stadt ist nicht nur Hamburgs Tor zur Welt, sondern eine eigene Welt für sich. Und die hat unzählige faszinierende Geschichten zu erzählen. Darum bekommt der größte Seehafen des Landes jetzt eine Stimme: Barkassen-Chef Hubert Neubacher spricht mit Hafenarbeitern, Kapitänen, Kranführern, Cafébesitzern, Fischern. Sie alle und noch viele mehr erzählen in Hubis Hafenschnack von ihrem Alltag, ihren Herausforderungen und der Liebe zu ihrem Arbeitsplatz.

„Hubis Hafenschnack“ ist eine Kooperation der Gute Leude Fabrik mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost und Port of Hamburg. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag und laufen ab sofort auch im Programm von ahoy radio.

