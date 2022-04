Folge 24: Hamburgs Hafenkapitän macht Schluss

Der Podcast aus dem Hamburger Hafen – mit Hafenkapitän Jörg Vollmann

„Ich wollte aufhören, so lange es noch Spaß macht“ – Jörg Pollmann hat seit 28 Jahren das Sagen im Hamburger Hafen und geht nun in Rente. Bevor er sein neues Leben ganz in Ruhe beginnen will, blickt er mit Hubi im Podcast auf seine Anfänge zurück. Denn die See und der Hafen sind dem 63-Jährigen schon in die Wiege gelegt worden. Außerdem klären die beiden, welche Aufgaben ein Hafenkapitän zu bewältigen hat. Das alles hört ihr in der neuen Folge „Hubis Hafenschnack“.

Hubert Neubacher (links) und der scheidende Hafenkapitän Jörg Pollmann.

Der Hafen. Das sind majestätische Schiffe, die Kräne, die Docks und vor allem das Gefühl, den Weltmeeren ganz nah zu sein. Die pulsierende Lebensader der Stadt ist nicht nur Hamburgs Tor zur Welt, sondern eine eigene Welt für sich. Und die hat unzählige faszinierende Geschichten zu erzählen. Darum bekommt der größte Seehafen des Landes jetzt eine Stimme: Barkassen-Chef Hubert Neubacher spricht mit Hafenarbeitern, Kapitänen, Kranführern, Cafébesitzern, Fischern. Sie alle und noch viele mehr erzählen in Hubis Hafenschnack von ihrem Alltag, ihren Herausforderungen und der Liebe zu ihrem Arbeitsplatz.

„Hubis Hafenschnack“ ist eine Kooperation der Gute Leude Fabrik mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost und Port of Hamburg. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag.

