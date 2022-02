Folge 20: „Wir wollen die Blaupause für einen klimaneutraleren Hafen entwickeln“

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann hat ambitionierte Ziele für den Hamburger Hafen. „Wir wollen als erstes die Blaupause entwickeln, wie man einen Hafen klimaneutraler bekommt“, verkündet der Senator im Gespräch mit Barkassen-Meyer-Chef Hubert Neubacher.

Michael Westhagemann (r.) und Hubert Neubacher.

Wie er dieses Ziel erreichen will, hört ihr in dieser Folge von „Hubis Hafenschnack“. Dort macht der Senator außerdem seine Forderungen an die EU deutlich, zieht Bilanz zum Tourismus im Hafen und verrät, was er seiner Enkelin bei ihren Besuchen an der Elbe am liebsten zeigt.

