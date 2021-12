Der Podcast aus dem Hamburger Hafen – mit Bunkerstation-Leiterin Andrea Rumstich-Herforth

Habt ihr schon mal von einer Bunkerstation gehört? Dort findet ihr nicht etwa Berge von Toilettenpapier oder Trockenhefe: An den schwimmenden Tankstellen der Hamburg Bunker Service GmbH werden Schiffe „gebunkert“, also aufgetankt. Und wenn man Glück hat, gibt es noch selbstgebackenen Kuchen von Leiterin Andrea Rumstich-Herforth dazu. Wie der Alltag auf ihrer Station aussieht und wie es ist, als Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten, hört ihr in dieser Folge von „Hubis Hafenschnack“.

Bunkerstation-Leiterin Andrea Rumstich-Herforth zu Gast bei „Hubius Hafenschnack“

„Hubis Hafenschnack“ ist eine Kooperation der Gute Leude Fabrik mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, 917xfm und Port of Hamburg. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag online und sind am darauffolgenden Samstag um 12 Uhr im Radio bei 917xfm zu hören.

