Sky du Mont: „Der HSV hat die besten Fans in ganz Deutschland“

Obwohl Sky du Mont (74, „Der Schuh des Manitu“) als Schauspieler, Synchronsprecher und Autor viel unterwegs ist, war er selbst „schon häufig“ im Stadion. Ganz besonders schätzt er dabei die Atmosphäre im Volksparkstadion. „Der HSV hat die besten Fans in ganz Deutschland“, schwärmt er in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“ und betont: „Das kommt ja nicht von gar nichts, der HSV hat sich dieses Publikum verdient.“

Was die Hamburger Anhänger:innen zu den besten Fans in Deutschland machen und weshalb Sky du Mont trotzdem auch gerne ins Stadion des FC St. Pauli geht, verrät er in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein“:

Dort hören Sie außerdem, warum Sky du Mont die Entwicklung im Fußball bedenklich findet und wieso er den HSV-Aufstieg für möglich hält. Der 74-Jährige erzählt auf unterhaltsame Weise von seiner gescheiterten Fußball-Erfahrung im Internat, von seiner Bekanntschaft zu Ex-HSV-Vorstandsboss Bernd Hoffmann und wieso er froh ist, trotz eines Angebots niemals James Bond gespielt zu haben. Die neue Folge von „Herz.Schlag.Verein“ gibt es jetzt kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Streaming-Anbietern zum Anhören!