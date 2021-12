Von 1991 bis 1998 lief Stefan Schnoor (50) selbst im HSV-Trikot auf, absolvierte in Hamburg und Wolfsburg insgesamt 277 Bundesliga-Spiele. Noch immer drückt er dem HSV die Daumen – und glaubt in diesem Jahr auch daran, dass es nicht vergebens ist. „Ich glaube, dass man sich der Schwere dieser Aufgabe bewusst ist und dass jedem klar ist, dass das kein Selbstläufer wird“, sagt Schnoor in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“, ist sich aber sicher: „Da ist jetzt keine Mannschaft in der 2. Liga, bei der du sagen kannst, sie ist viel besser als der HSV. Man sieht die Spielphilosophie, die Tim Walter verfolgt und die die Jungs nach und nach verinnerlichen. Man sieht eine stetige Entwicklung in dieser Mannschaft. Ich glaube, der HSV ist auf einem guten Weg, um in diesem Jahr die Chance zu haben, aufzusteigen.“

Woran Stefan Schnoor diesen Glauben konkret festmacht und wieso er auch dem FC St. Pauli ausgezeichnete Aufstiegschancen zurechnet, verrät er in der Sonderfolge zum Staffelfinale unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein“:

Dort hören Sie außerdem, was Stefan Schnoor an einer Funktionärstätigkeit im Amateurbereich reizte und welche Unternehmensidee er zu Jahresbeginn gemeinsam mit Ex-HSV-Profi Ralf Jester umsetzen möchte. Zu Gast ist in dieser Woche neben Schnoor auch der frühere HSV-Trainer Joe Zinnbauer. Das Staffelfinale von „Herz.Schlag.Verein“ gibt es jetzt kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Streaming-Anbietern zum Anhören!