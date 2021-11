Mit Hertha BSC stieg er in der Saison 1996/97 in die Bundesliga auf – ein Kunststück, das sich der langjährige HSV-Profi Carsten Kober (54) auch für die Hamburger wünschen würde. „Aufgestiegen aus der 2. in die 1. Liga wird immer noch gleich“, verrät der Ex-Profi in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“ und erzählt: „Es steigt immer die Mannschaft auf, die nach dem Winter die beste Serie hat. Das hat sich nicht geändert zu früher. Deswegen steigen manchmal ja auch eher unbekannte Mannschaften auf.“

Welches Erfolgsrezept den HSV in die Bundesliga führen kann, welche Attribute die Mannschaft braucht und warum es für ihn wenig überraschend ist, dass der Aufstieg in den vergangenen Jahren nicht geklappt hat, erklärt Carsten Kober in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein“:

Dort hören Sie außerdem, wie Ernst Happel einst Carsten Kober mit Mini-Gehalt zum HSV-Profi machte und warum er Daniel Thioune in Hamburg eine zweite Chance gegeben hätte. Der 54-Jährige erzählt auf unterhaltsame Weise von lustigen Urlauben mit Thomas Doll, langen Party-Nächten mit Valdas Ivanauskas – und verrät, was er über eine Funktionärstätigkeit beim HSV denkt. Die neue Folge von „Herz.Schlag.Verein“ gibt es jetzt kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Streaming-Anbietern zum Anhören!