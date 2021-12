Unter Joe Zinnbauer (51) als HSV-Trainer debütierten in der Saison 2014/15 zahlreiche Nachwuchsspieler in der Bundesliga, Matti Steinmann etwa bekam unter ihm erste Profi-Minuten. Nicht zuletzt deshalb glaubt der Ex-Coach, dass der HSV in dieser Spielzeit erstmals den richtigen Weg eingeschlagen hat. „Ich hätte mir früher schon gewünscht, dass der HSV mehr mit jungen Spielern arbeitet“, sagt Zinnbauer in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“. „Wenn man eine gesunde Mischung aus erfahrenen, älteren Spielern und jungen, ehrgeizigen Spielern hat, kann man viel erreichen. Und ich glaube, dass besonders der HSV da auf dem richtigen Weg ist. Es wird sicherlich kein einfacher Weg, aber in der Rückrunde ist alles möglich.“

Warum Joe Zinnbauer in diesem Jahr den Glauben an den HSV-Aufstieg hat und welche konkreten Pläne er für seine eigene Zukunft hat, erzählt er in der Sonderfolge zum Staffelfinale unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein“:

Dort hören Sie außerdem, was die 2. Liga für Joe Zinnbauer sehr besonders macht und wie er seine Zeit als Trainer in Südafrika erlebte. Zu Gast ist in dieser Woche neben Zinnbauer auch der frühere HSV-Profi Stefan Schnoor. Das Staffelfinale von „Herz.Schlag.Verein“ gibt es jetzt kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Streaming-Anbietern zum Anhören!