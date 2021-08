Dreierpack: Folge 37: Der magische Markus Gisdol

Foto:

Markus Gisdol, Fußballgott! Zumindest zwei Dreierpacker sind regelrecht verzaubert von der verblüffenden MaGi(e) des Kölschen Trainers. So sehr, dass wir in der dieswöchigen Folge auch mal lobende Worte für eine unübersehbare Gabe des FC aus der Domstadt finden müssen.

Auch der Karnevals-Kumpane aus Mainz hat erneut einen Ausreißer-Sieg gelandet, in der Tabelle sieht es für die 05er trotzdem noch immer nicht so rosig aus. Sind Mainzer Resthoffnungen noch berechtigt oder müssen die Talente vom Bruchweg schon den Neustart in Liga zwei vorbereiten?

Darüber philosophieren wir diese Woche genauso wie über die wiederentdeckten Fußballkünste der Werkself aus Leverkusen sowie über die lauernden Gefahren für den VfB aus Stuttgart. Natürlich kommen wir auch nicht drum herum, erneut über das sinkende U-Boot des BVB zu sprechen.

Dreierpack – der Bundesliga-Podcast der MOPO

Dessen Auftreten auf dem Platz bleibt fast so skandalös wie es das abschließende Quiz ist – denn hier zeichnet sich eine Format-Premiere ab! Welch ein (Schnee-) Chaos … Haltet durch und viel Spaß!