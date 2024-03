Zweite Luft Running Club: Gemeinsam fit werden für den Haspa Hamburg Marathon

Am 28. April gehen tausende Läufer*innen beim diesjährigen Haspa Hamburg Marathon an den Start. Für Teilnehmer*innen des Marathons, aber auch für andere Laufbegeisterte, wurde gemeinsam mit der Haspa der „Zweite Luft Running Club“ gegründet. Das Ziel des Clubs ist es, gemeinsam die Fitness zu steigern, voneinander zu lernen und einfach eine tolle Zeit zu haben.

Der Treffpunkt für die Laufgruppe war dieses Mal die Haspa Filiale Winterhude in der Jarrestraße. Dabei waren nicht nur Profiläufer*innen und Hobbyisten, sondern auch Jürgen Marquardt, Vorstand der Haspa. Die Gruppe einigte sich schnell auf ein mäßiges Tempo für die 6 Kilometer-Runde im Stadtpark. Bei diesem Lauftreff wird darauf geachtet, dass niemand ausgeschlossen wird und das Tempo stets der Gruppe angepasst wird.

Im Anschluss an den Lauf wurden alle Teilnehmer*innen in den Räumlichkeiten der HASPA Filiale Winterhude mit leckeren Snacks und Drinks versorgt. Zusätzlich gab es noch den ein oder anderen guten Tip für die weitere Vorbereitung auf den Marathon oder Halbmarathon am 28. April.

Für alle Interessierten, die keinen der Termine verpassen möchten, empfiehlt es sich, direkt dem kostenlosen WhatsApp-Channel beizutreten. Hier erhält man alle Informationen zu den Läufen und verpasst keine Details mehr.