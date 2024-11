„Zweite Luft Podcast“ startet mit YouTube-Star Felix Kuffner in die neue Staffel

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist der „Zweite Luft Podcast“ endlich wieder zurück und meldet sich mit einer frischen Episode in der Podcast-Szene. Zum Auftakt der neuen Staffel haben die Gastgeber niemand Geringeren als den bekannten YouTuber und Fahrrad-Experten Felix Kuffner eingeladen, der unter dem Namen „Felix testet Bikes“ online eine große Fangemeinde aufgebaut hat.

Felix Kuffner ist auf YouTube als Bike-Tester bekannt und begeistert inzwischen über 42.000 Abonnent*innen mit seinen authentischen, informativen und unterhaltsamen Fahrrad-Reviews. Seine Reise als Bike-Influencer begann im Jahr 2020, als er sich – wie viele andere während der Corona-Pandemie – ein neues Hobby suchte. Mit dem Kauf seines ersten Gravel Bikes stellte Felix fest, dass im Internet nur wenige verlässliche Infos zu Fahrradmodellen und deren Besonderheiten zu finden waren. Kurzerhand entschied er sich, diese Lücke selbst zu schließen und seine eigenen Erfahrungen zu dokumentieren.

Was als spontane Idee begann, entwickelte sich schnell zum Erfolg: Felix gab seiner Freundin das Handy in die Hand, sie filmte, und er testete sein neues Bike vor laufender Kamera. Das Konzept kam gut an, und Felix entschied sich, regelmäßig neue Bike-Modelle vorzustellen. Mittlerweile ist sein Kanal zu einer festen Größe in der Bike-Community geworden, und er hat sich als vertrauenswürdige Anlaufstelle etabliert.

Das Geheimnis seines Erfolgs? Felix bleibt authentisch und bodenständig. Seine Reviews sind zugänglich und verzichten auf komplizierte Fachsprache, wodurch er sowohl Anfänger*innen als auch Fortgeschrittene erreicht. Dank detaillierter und ehrlicher Bewertungen hilft er Fahrradinteressierten dabei, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Im „Zweite Luft Podcast“ spricht Felix über seine Erfahrungen als Bike-Tester, die Herausforderungen beim Videodreh und seine persönlichen Lieblingsräder. Er gibt Einblicke in die Entwicklungen der Fahrradbranche und verrät hilfreiche Tipps für Neulinge und erfahrene Bike-Fans. Ein spannender Einstieg in die neue Podcast-Staffel, den sich Bike-Begeisterte nicht entgehen lassen sollten!