Wie geht’s dem Team Zweite Luft kurz vor dem Haspa Hamburg Marathon?

Der diesjährige Haspa Hamburg Marathon findet am 28. April in Hamburg statt. Im vergangenen Jahr nahm Mopo-Felix alleine teil und meisterte erfolgreich seinen Marathon-Debüt. Dieses Jahr hat sich das Solo-Team verstärkt, und wir werfen einen Blick auf die Vorbereitung der einzelnen Teammitglieder.

Lena meistert ihren ersten Halbmarathon

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich mein Leben hauptsächlich um die Vorbereitung auf den Halbmarathon gedreht: Dreimal pro Woche laufen, darunter Intervalltraining und ein HIIT-Kurs mit Laufband, sowie ein neues Training für die Stärkung der Körpermitte. Die restliche Zeit widmete ich der notwendigen Erholung und ausreichendem Schlaf. Der Aufwand hat sich gelohnt: Ich habe Freude an der Herausforderung gefunden und konnte deutliche Verbesserungen in meiner Leistung feststellen. Trotz meiner anfänglichen Bedenken habe ich bereits zweimal die 21 Kilometer im Training absolviert und fühle mich gut vorbereitet. Leider hat mich eine Krankheit genau in der Woche erwischt, in der ich mein höchstes Trainingspensum absolvieren sollte. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass mein Körper die Pause verkraften wird und ich gut vorbereitet an den Start gehen kann.

Maxim wagt sich an seinen ersten Halbmarathon

Bisher war ich hauptsächlich als Rennradfahrer aktiv und hatte wenig Berührungspunkte mit dem Laufsport. Doch die Herausforderung eines Halbmarathons habe ich angenommen und mich intensiv darauf vorbereitet. Laufen bei kühlen Temperaturen und leichtem Nieselregen macht mir mittlerweile mehr Spaß als Rennradfahren. Besonders auf Geschäftsreisen hat mir das Laufen geholfen, sportlich aktiv zu bleiben. Das Lauffieber hat mich gepackt, und ich freue mich auf das Event und darauf, die Ziellinie zu überqueren.

Felix strebt nach einer verbesserten Zeit bei seinem zweiten Marathon

Nach meinem spontanen ersten Marathon im letzten Jahr musste ich feststellen, dass ich die Herausforderung unterschätzt hatte. Nach einer kurzen Pause habe ich mich entschieden, dieses Jahr erneut am Marathon teilzunehmen. Mit einer längeren Vorbereitungszeit und einem vielfältigeren Training hoffe ich, dass es mir diesmal leichter fällt. Basisläufe in verschiedenen Längen, schnelle Tempoeinheiten und Intervalle stehen auf meinem Trainingsplan. Ich freue mich auf den großen Tag.

Unser Team umfasst außerdem Jule und Lukas, die ebenfalls am Marathon teilnehmen. Wenn du am 28.04. beim Haspa Hamburg Marathon zusiehst, halte Ausschau nach den Mitgliedern unseres Teams. Die Vorfreude steigt, und wir absolvieren nun die letzten Trainingseinheiten.

Einige Mitglieder unseres Teams kannst du beim nächsten Running Club Treffen kennenlernen. Am 24.04. werden wir gemeinsam eine 6 Kilometer Runde im Hamburger Stadtpark drehen. Treffpunkt ist um 17:30 Uhr in der Haspa Filiale in der Jarrestraße 28.