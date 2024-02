Spannendes Vater-Sohn-Projekt: 42 Marathons bis zum 42. Geburtstag

In der neuesten Folge des „Zweite Luft“ Podcasts bringt Jürgen Marquardt, Vorstandsmitglied der Hamburger Sparkasse, eine faszinierende Perspektive auf Disziplin und Zielsetzung sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Seine Leidenschaft für das Laufen teilt er mit seinem Sohn Lukas, aus der ein spannendes Vater-Sohn-Projekt entstanden ist.

Ein besonderes Vater-Sohn-Projekt

Zum 42. Geburtstag seines Sohnes Lukas haben sich Vater und Sohn ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Sie wollen gemeinsam 42 verschiedene Läufe absolvieren. Wie es zu diesem Projekt kam und an welchem Punkt sie aktuell stehen, erfahrt ihr in der aktuellen Podcast-Folge.

„Zweite Luft Running Club“ startet durch

In Zusammenarbeit mit der Haspa wird der „Zweite Luft Running Club“ ins Leben gerufen, um vor dem großen Marathon gemeinsam zu trainieren. Die Premiere findet am 29. Februar um 17:30 Uhr an der Haspa Filiale in der Jarrestraße 28 statt. Die Strecke führt durch den Hamburger Stadtpark und beträgt ca. 6 Kilometer. Dieser Community Run richtet sich an alle Laufbegeisterten. Wer Teil dieser Community werden möchte, kann einfach zur Premiere des Running Clubs kommen oder kostenloses Mitglied in der WhatsApp Gruppe werden. Dort werden alle Informationen zu den Läufen geteilt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.