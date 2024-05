Rick Zabel: Vom Profi-Radfahrer zum Influencer und Podcast-Star

Vor Kurzem beendete Rick Zabel, der Sohn des ehemaligen Profis Erik Zabel, seine Laufbahn als aktiver Profi-Radfahrer. Doch was sind seine Pläne für die Zukunft nach seinem letzten Rennen? In unserem Podcast gewährt Rick Zabel Einblicke in seine Gedankenwelt und seine kommenden Vorhaben.

Rick als Content Creator und Influencer

Nach 13 Jahren als Profisportler hat Rick Zabel bereits neue Wege eingeschlagen. Sein Podcast „Plan Z“ erfreut sich großer Beliebtheit in der Sportwelt. Gemeinsam mit seiner Podcast-Partnerin Tanja Erath, ebenfalls eine ehemalige Profi-Radfahrerin, veröffentlicht Rick regelmäßig neue Folgen. Diese beinhalten Interviews mit prominenten Gästen wie Joko Winterscheidt, Philipp Westermeyer oder seinem Freund Tommi Schmitt, sowie faszinierende Einblicke in die Sportbranche.

Auch in den sozialen Medien hat Rick eine beachtliche Anhängerschaft aufgebaut. Auf Instagram folgen ihm 248.000 Menschen, die regelmäßig seine Beiträge verfolgen. Ein besonderes Highlight war seine Reise von Dortmund nach London, wo er das Champions-League-Finale besuchte und seinen Lieblingsverein Borussia Dortmund unterstützte. Dabei nahm er seine Follower mit und teilte seine Erlebnisse.

Zusätzlich hat Rick Zabel bereits begonnen, seine Reichweite zu monetarisieren. Als Influencer arbeitet er mit passenden Partnern zusammen. Marken wie Closed, Breitling oder Porsche nutzen seine Kanäle, um ihre Botschaften zu verbreiten.

Rick Zabel zeigt, dass das Leben nach der Profikarriere viele aufregende Möglichkeiten bietet. Durch sein Engagement in den sozialen Medien, seinen erfolgreichen Podcast und seine Tätigkeit als Influencer hat er bereits ein neues Standbein aufgebaut und bleibt seinen Fans weiterhin treu.