Gin, Lactat & der gute Zweck: die TECHBIKERS Germany

Sich Lactat in die Beine hämmern – und gleichzeitig etwas Gutes tun. So oder so ähnlich könnte das Motto von Jan Bechler zu dem von ihm ins Leben gerufene Projekt TECHBIKERS Germany lauten, eine jährlich stattfindende Radtour. Die Idee ist, digitale Hubs miteinander zu verbinden. In den letzten Jahren zum Beispiel: Prag und Berlin oder Kopenhagen und Berlin. Dieses Mal ist erstmalig Hamburg das Ziel, Jans Heimat.

Eine großartige Zeit erleben. Und dabei helfen.

Wichtiger als der Weg ist allerdings, wer mitfährt: Passionierte Radfahrer aus der Tech-Branche, die bereit sind, ihr Netzwerk für den guten Zweck anzuzapfen und gemeinsam für ein grandioses Wochenende und eine karitative Mission zu Radeln: Jeder der genau 40 Teilnehmer soll mindestens etwa 750 € mobilisieren, die dann der Hilfsorganisation Bicycle Relief gespendet werden, die Menschen in Entwicklungsländern Mobilität auf zwei Rädern ermöglicht. 2022 wurde dieses Ziel mit einer Summe von über 100.000 € stolz übertroffen. Wie es zu all dem kam, was die TECHBIKERS noch auszeichnet, was abends getrunken wird und wie man mitmachen kann, hört ihr im Gespräch mit Felix – in Folge 14 der Zweiten Luft.

