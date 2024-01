Fachjournalist Gunnar Fehlau: Ein Jahr auf dem Rad

In der neuesten Folge der zweiten Luft gewährt der renommierte Fachjournalist Gunnar Fehlau spannende Einblicke in seine einjährige Workpacking-Tour. Dabei hat er sein gesamtes Leben aufs Rad verlegt und Menschen sowie Events per Elektro-Lastenrad besucht. Geschlafen und gegessen wurde größtenteils unter freiem Himmel.

Workpacking ist eine einzigartige Kombination aus „Work-n-Travel“ und „Bikepacking“, bei der das Fahrrad zum Lebensraum wird. Fehlau hat seinen gesamten Hausstand auf sieben Taschen verteilt und ist für ein ganzes Jahr aufgebrochen. Dabei arbeitet er während seiner Radreisen von einem speziell ausgestatteten Fahrrad aus, das nicht nur sein treuer Begleiter auf langen Strecken ist, sondern auch als mobiles Büro dient. Mit Laptop, stabiler Internetverbindung und anderen wichtigen Arbeitsutensilien kann er seine beruflichen Verpflichtungen überall erfüllen.

Interessanterweise betrachtet Fehlau diese Workpacking-Tour nicht als Auszeit von der Arbeit, sondern als Möglichkeit, sein Berufsleben mit seiner Leidenschaft für das Fahrradfahren in Einklang zu bringen. Er nutzt die Freiheit und Flexibilität seines mobilen Büros, um seine beruflichen Aufgaben zu erledigen, während er gleichzeitig die Freuden des Reisens und die Schönheit der Natur genießt. Für ihn ist es die perfekte Mischung aus Arbeit und Abenteuer.

Mit seinen spannenden Erfahrungen und Erkenntnissen zeigt Gunnar Fehlau, wie man das Fahrradfahren und die Arbeit harmonisch vereinen kann. Seine einjährige Tour ist nicht nur inspirierend, sondern auch ein Beispiel dafür, wie man seine Leidenschaften und beruflichen Verpflichtungen erfolgreich miteinander verbinden kann.