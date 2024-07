Eugen Fink: Gründer von Deutschlands größter Lauf-Community

KRAFT Runners: Die größte Lauf-Community in Deutschland

In Deutschland gibt es eine leidenschaftliche Gruppe von Läuferinnen und Läufern, die sich bei den KRAFT Runners zusammentun, um gemeinsam zu laufen. Ursprünglich als einfacher Lauftreff in Berlin gestartet, ist die Community mittlerweile zur größten im deutschsprachigen Raum herangewachsen.

Laufen für alle

Bei KRAFT Runners ist jeder willkommen, unabhhängig vom Laufniveau. Einfach vorbeikommen und an den kostenlosen wöchentlichen Läufen teilnehmen. Keine Registrierung oder Mitgliedschaft erforderlich, nur gute Laune und die Bereitschaft, alles zu geben.

Einheitliches Trainingskonzept

Das Trainingskonzept ermöglicht es jedem, unabhängig vom Tempo am Training teilzunehmen, ohne Pace-Gruppen. So wird der Zusammenhalt der Gruppe gefördert. KRAFT Runners Gruppen gibt es in verschiedenen deutschen Städten und seit kurzem auch in Österreich.

Die Macher von KRAFT Runners

Der Ultraläufer Eugen Fink ist der Gründer von KRAFT Runners. Seit 2022 wird er von zahlreichen KRAFT Ambassadors unterstützt, die die lokalen KRAFT Communitys leiten.

Eigene Produkte und Trainingspläne

Im eigenen Shop auf www.geilballern.de werden Lifestyle-Produkte, Laufbekleidung und Trainingspläne für verschiedene Wettkampfdistanzen angeboten.