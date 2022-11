E-Bike, solange du willst: Im Gespräch mit Dance Gründer Christian Springub

Unschuldig trittst du in die Pedale, denkst an nichts Böses – vielleicht an ein schmackhaftes Abendessen oder das bedrohlich näherkommende Weihnachtsspektakel – und auf einmal: prfff. Hast du einen Platten. Was wohl jeder Fahrradfahrer kennt, muss jedoch nicht das Problem von jedem Fahrradfahrer sein. Unser Host Felix, der schon gegen den einen oder anderen Reifen angetreten ist, hat vor kurzem Christian Springbub getroffen, welcher mit seinem Unternehmen Dance E-Räder über längere Zeiträume vermietet und dabei alle Serviceleistungen übernimmt. Hat das Bike zum Beispiel einen Platten, kommt das Concierge-Team kurzfristig vorbei und repariert oder ersetzt es. Ein Dance Rad fühlt sich an wie ein eigenes Rad und bietet die Vorzüge eines Leihrades.

Dance

„Die Nutzung kommt mit der Infrastruktur“

Das eigene Dance E-Fahrrad ist nur ähnlich weit entfernt wie die Knusperente mit Reis. Wer Interesse an einem Bike hat, greift zum Smartphone, bestellt es per App – und bekommt es nur wenige Tage später bis vor die Haustür geliefert. Gefällt es nach einer kurzen Probefahrt nicht, nehmen die Mitarbeiter es einfach wieder mit. Das kommt allerdings so gut wie nie vor, verrät Springbub. Die Räder lassen sich für einem Zeitraum ab einem Monat mieten und bleiben so lange beim Fahrer, wie dieser es wünscht. Vielleicht sogar dauerhaft; immerhin werden die urbanen Gebiete Norddeutschlands immer fahrradfreundlicher. Noch gibt es allerdings viel zu tun, auch in und um Hamburg. Doch schon jetzt könnten deutlich mehr Menschen auf das Rad umsteigen; vor allem wenn ein kleiner Elektromotor beim Radeln unterstützt, sind sogar längere Strecken schnell und mühelos überwunden. Christian Springbub schaut zuversichtlich nach vorne: „Die Nutzung kommt mit der Infrastruktur!“. Wer noch mehr über Springbubs Idee unserer Fahrradzukunft erfahren möchte, hört am besten gleich rein in die siebte Folge der Zweiten Luft.

Was ist „Die zweite Luft“?

„Die zweite Luft“ ist der Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Alle 14 Tage spricht Felix, unser Host, mit spannenden Gästen über ihre Wege mit und auf dem Fahrrad. Wie kann Fahrradfahren das Leben positiv beeinflussen? Welche Innovationen Ideen gibt es? Und welche Überraschungen warten sonst noch auf uns? All dem geht Felix in der „Zweiten Luft“ nach. Ihr trefft ihn auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und im echten Leben, bei gemeinsamen Ausfahrten, die er mit seinen Hörern unternimmt. Wir halten euch auf dem Laufenden.