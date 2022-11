Die zweite Luft unterwegs am Nord-Ostsee-Kanal

Anfang Oktober starten wir eine letzte größere Tour mit dem Rad in diesem Jahr. Zwei Tage stehen auf dem Programm. Von Hamburg geht es die Elbe hoch, vorbei an Wedel über Glückstadt bis Brunsbüttel. Die 13.000-Einwohner-Gemeinde ist aber nur Startpunkt für das eigentliche Highlight unserer Tour. Der Nord-Ostsee-Kanal hat es uns dieses Mal angetan. In zwei Tagen wollen wir von Hamburg aus den NOK (Abkürzung für Nord-Ostsee-Kanal) passieren und, sofern die Kräfte reichen, auch wieder zurück nach Hamburg fahren. Auf der Tour werde ich begleitet von meinem Bike Buddy Maxim Willer. Auch die Podcast-Mikrofone waren im Gepäck. In der aktuellen Podcast-Folge von „Die zweite Luft“ ziehen wir ein Resümee des ersten Tages.

Das Leiden am Nord-Ostsee-Kanal

Knapp 160 Kilometer sind nach dem ersten Tag absolviert. Nach knapp 8 Stunden auf dem Rad beenden wir den Tag direkt am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg. Leider habe ich in der Vorbereitung zur Tour einen entscheidenden Fehler gemacht. Während Maxim sein Gepäck am Rad in einer Satteltasche verstaut hat, habe ich mein gesamtes Gepäck in einen Rucksack gepackt. Dieses Gewicht auf dem Rücken erschwerte meine Fahrt doch erheblich.

Trotz dieser Einschränkung war der Tag voll mit Highlights.

Was ist „Die zweite Luft“?

„Die zweite Luft“ ist der Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Wir sprechen alle 14 Tage mit vielfältigen Gästen über Ihre Wege mit und auf dem Fahrrad. Wir wollen herausfinden, wie das Fahrrad ein Leben positiv beeinflussen kann. Der Host des Podcasts, Felix Herkenrath, nimmt die Hörer:innen dabei mit, auf eine Rundfahrt an verschiedenen positiven Erlebnissen. „Die zweite Luft“ ist aber nicht nur ein Podcast. Auf gemeinsamen Ausfahrten kommen Hörer:innen des Podcasts mit Gleichgesinnten zusammen. Mehr dazu auch auf Instagram.