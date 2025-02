Cycling Paradise: Vintage-Rennräder, Sport und Genuss auf Sylt

Was mit einer zufälligen Teilnahme an der legendären Eroica in Italien begann, entwickelte sich zu einem der innovativsten Radsport-Events Deutschlands: das „Cycling Paradise“ auf Sylt. Lars Bendix Düsen erzählt, wie seine Leidenschaft für Vintage-Rennräder den größten Event-Launch seit 30 Jahren auf der Nordseeinsel inspirierte.

Sport trifft Genuss in Sylts Naturkulisse

Das „Cycling Paradise“ verbindet sportliche Aktivität mit kulinarischen Highlights und der einzigartigen Landschaft Sylts. Hochwertige Verpflegungsstationen entlang der Strecke bieten lokale Spezialitäten, während atemberaubende Ausblicke auf die Nordsee die Teilnehmer begleiten. Den krönenden Abschluss bildet eine legendäre After-Race-Party im Club Rotes Cliff, die für alle Radbegeisterten – vom Hobbyfahrer bis zum ambitionierten Sportler – ein inklusives Erlebnis schafft.

Nachhaltigkeit und lokale Zusammenarbeit im Fokus

Besonders beeindruckend ist das nachhaltige Geschäftsmodell des Events, das hauptsächlich auf Ticketverkäufen und lokalen Partnerschaften basiert. Die enge Zusammenarbeit mit den Sylter Gemeinden trägt maßgeblich zum Erfolg bei und stärkt die regionale Verbundenheit.

Von italienischer Inspiration zum Sylter Radsport-Highlight

Lars Bendix Düsens Geschichte zeigt, wie eine italienische Inspiration zu einem einzigartigen Radsport-Event auf Sylt führte. Eine inspirierende Episode für alle Sport- und Unternehmerbegeisterten, die verdeutlicht, wie Leidenschaft und lokale Zusammenarbeit Großes bewirken können.

Über Zweite Luft

Zweite Luft – Der Podcast für Sport, Bewegung und Entschleunigung

Du suchst nach Inspiration für deinen sportlichen Alltag, neue Herausforderungen oder einfach nach einer Möglichkeit, dem hektischen Alltag zu entfliehen? Dann ist „Zweite Luft“ genau das Richtige für dich! In diesem Podcast dreht sich alles um die Freude an Bewegung, sportliche Leidenschaft und bewusstes Runterschalten.

Gastgeber Felix Herkenrath spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten aus der Welt des Sports – von erfolgreichen Profis über leidenschaftliche Amateure bis hin zu Menschen, die durch den Sport ihr Leben verändert haben. Egal ob Radfahren, Laufen, Schwimmen, Team- oder Individualsportarten: Hier kommen alle Disziplinen ins Spiel. Gemeinsam teilen die Gäste ihre persönlichen Erlebnisse, Tipps und Strategien, um in einer schnelllebigen Welt aktiv und ausgeglichen zu bleiben. Egal ob du ein passionierter Sportler, ein Neugieriger auf der Suche nach neuen Inspirationen oder jemand bist, der einen Weg zu mehr Balance im Alltag sucht – „Zweite Luft“ liefert dir spannende Geschichten und neue Perspektiven. Komm mit auf diese Reise und entdecke, wie Sport dir nicht nur körperliche Stärke, sondern auch mentale Freiheit schenken kann!