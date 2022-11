Auch im Winter auf der Strecke bleiben: das ist RealRyder

Die Uhren sind umgestellt, die Supermärkte radikal mit Lebkuchen ausgerüstet und draußen, auf den Straßen, wird es immer matschiger. Es scheint, als wäre der Herbst nun so richtig bei uns angekommen. Es ist die Zeit, in der Radsportler wieder vermehrt auf Indoor-Bikes umsatteln – und unser Host Felix sich auf die Suche nach spannenden Bike-Alternativen begibt. Vor kurzem hat er Jochen Wittke getroffen, den Deutschlandchef des kalifornischen Unternehmens RealRyder. Die junge Marke bietet eine innovative Lösung für Radfans an, die mehr als ein klassisches, statisches Indoor-Bike suchen und beim Indoor-radeln, wie auch auf einem herkömmlichen Fahrrad, den ganzen Körper trainieren möchten. Das besondere an RealRyder ist nämlich: Das Indoorcycle hat einen beweglichen Rahmen, durch welchen es ganz dynamisch der Laune seines Fahrers folgen kann. So lassen sich Kurven realistisch simulieren und viele weitere Fahrmanöver effektiv trainieren.

Das Bike, das jeden haben kann.

Das RealRyder Indoorcycle bietet reichlich, ist jedoch selbst recht anspruchslos. Es ist gemacht für Profis, für solche, die es noch werden wollen und auch für reine Hobby-Fahrer. Kurz: für jeden. Zugegeben, es ist ein anderes – herausforderndes – Erlebnis als auf einem Standart-Indoor-Bike. Aber: Genau darum geht es schließlich. Das Fahrerlebnis wird dabei nicht durch digitalen Schnickschnack verschleiert, sondern produziert sich ganz durch seine einfache Bedienung und die clevere Idee. Wie RealRyder den Weg nach Deutschland fand und ob Felix sich auf dem Bike blamiert hat, hört ihr in Folge 6 der Zweiten Luft.

Was ist „Die zweite Luft“?

„Die zweite Luft“ ist der Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Alle 14 Tage spricht Felix, unser Host, mit spannenden Gästen über ihre Wege mit und auf dem Fahrrad. Wie kann Fahrradfahren das Leben positiv beeinflussen? Welche Innovationen Ideen gibt es? Und welche Überraschungen warten sonst noch auf uns? All dem geht Felix in der „Zweiten Luft“ nach. Ihr trefft ihn auf Spotify, Apple Music, Deezer und im echten Leben, bei gemeinsamen Ausfahrten, die er mit seinen Hörern unternimmt. Wir halten euch auf dem Laufenden.