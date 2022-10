„Wir müssen weniger konsumieren!“ – Rene Wienholtz über nachhaltiges Unternehmertum

„DIE MORGENPILOTEN – Das Beste kommt noch!“ ist der neue Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost. MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer trifft auf Persönlichkeiten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, um Ideen und Inspirationen zu bekommen, wie eine gute Zukunft gelingen kann.

Es geht um Unternehmertum, Psychologie, Natur, Architektur und jede andere Facette des Daseins, bei denen die Themen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit eine Rolle spielen.Inmitten von Krisen und schlechten Nachrichten vermitteln DIE MORGENPILOTEN mit fundierten Kenntnissen ihres jeweiligen Fachgebiets Optimismus, dass das Glas immer mindestens halb voll ist.

Matthias Lorenz-Meyer (links) und Rene Wienholtz

Mit den Sustainable Development Goals – kurz SDGs – haben die Vereinten Nationen 17 Ziele definiert, die wir Menschen auf unserem Planeten angehen müssen, damit wir ökonomisch, sozial und auch ökologisch gesichert in die Zukunft schauen können. Rene Wienholtz ist Unternehmer, der „die Welt mit unternehmerischen Mitteln wirklich nachhaltig besser machen möchte.“ Mit ihm geht MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer in der ersten Folge einmal alle 17 Ziele der UN durch und lässt sich erklären, was passieren muss, damit Unternehmen sich nicht nur durch Co2-Zertifikate um ihre Verantwortung drücken, sondern strukturell einen wirklichen Beitrag dazu leisten, dass diese Ziele erreicht werden. Als Co-Founder und Geschäftsführer der LOOM Impact AG entwickelt er dezidierte Finanzprodukte und Plattformen, mit denen Investoren, Unternehmen und Funds ihr Geld dafür nutzen können, die UN Agenda 2030 zu erreichen.