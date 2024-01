Wie werden die Städte der Zukunft aussehen?

Das Buch ‚Zukunftsbilder 2024‘ wagt einen Blick nach Vorne.

Wie wäre es, wenn wir einmal vom Guten ausgehen und sich alles optimal entwickelt. Von der Renaturierung der Städte, einem Gemeinschaftsgeist in der Landwirtschaft, über kommunale Mitbestimmung in den Quartieren, einem Verkehrskonzept, das die Luft besser macht und einem Bankensystem, das sich an den Bedürfnissen der Menschen anpasst. Diese Utopien hat der Autor Lino Zeddies zusammen mit seinen Co-AutorInnen Stella Schlüter, Ute Scheub und Sebastian Vollmar in einem Buch Wirklichkeit werden lassen. Anhand konkreter Städte wird erdacht, wie sich dann das Leben verändern würde.

In unserem Podcast sprechen wir über die Prinzipien, die hinter diesen Utopien stecken und was Lino antreibt sich mit positiven Zukunftsbildern auseinanderzusetzen. Wenn es darum geht, einmal nicht abstrakt, sondern sehr konkret über die Zukunft nachzudenken, gibt uns Lino Zeddies in der 8. Folge der MORGENPILOTEN einen sehr konkreten Leitpfaden für die Entwicklung der Städte mit an die Hand.