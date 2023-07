Wann ist ein Unternehmen zukunftsfähig? – ob groß oder klein…

„DIE MORGENPILOTEN – Das Beste kommt noch!“ ist der neue Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost. MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer trifft auf Persönlichkeiten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, um Ideen und Inspirationen zu bekommen, wie eine gute Zukunft gelingen kann.

Es geht um Unternehmertum, Psychologie, Natur, Architektur und jede andere Facette des Daseins, bei denen die Themen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit eine Rolle spielen.Inmitten von Krisen und schlechten Nachrichten vermitteln DIE MORGENPILOTEN mit fundierten Kenntnissen ihres jeweiligen Fachgebiets Optimismus, dass das Glas immer mindestens halb voll ist.

Was macht eigentlich genau eine Unternehmensberaterin? Ist sie die Therapeutin eines Unternehmens? Bringt sie das Selbstbewusstsein – im wahrsten Sinne des Wortes – in ein Unternehmen, damit es gut wachsen kann und den Herausforderungen der Zukunft standhalten kann? Das bespricht Matthias Lorenz-Meyer mit der Unternehmensberaterin und Autorin Stefanie Unger, deren Ziel in der wichtigsten Unternehmensberatung der Welt zu arbeiten, sie in den Mittelpunkt einer weltweiten Krise gestossen hat, die wiederum entscheidend für ihren weiteren Werdegang als Autorin und Beraterin war. Welche Werte braucht ein Unternehmen und was können wir von den großen Entscheiden der 80er Jahre lernen? Wenn es darum geht zu verstehen, was eigentlich genau ein Unternehmen ausmacht und welche Themen uns in die Zukunft bringen, Stefanie Unger gibt uns in der fünften Folge der MORGENPILOTEN einen Leitpfaden für das bessere Verständnis von Unternehmen mit an die Hand!