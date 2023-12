Innovation will gelernt sein?

Wenn sich ein Unternehmen zukunftsfähig machen will, braucht es Beratung.

Der Geschäftsführer lässt sich von einer Unternehmensberatung helfen, der Marketingchef von einer Werbeagentur, aber wie kann ein oder eine CIO (Chief Innovation Officer) sich helfen lassen, wenn es darum geht, die richtige Form und die richtigen Inhalte von Innovation ins Unternehmen zu holen?

Nick Sohnemann ist Chef der Innovationsagentur Future Candy hfr Nick Sohnemann ist Chef der Innovationsagentur Future Candy

Die Lücke schließt Nick Sohnemann mit seiner Agentur Future Candy, einer Innovationsagentur, die hilft, die neusten Entwicklungen am jeweiligen Markt zu verstehen, die innovativen Produkte zu identifizieren, die dem eigenen Unternehmen helfen und auch die Implementierung dieser Innovation umzusetzen. Wenn es darum geht zu verstehen, wie man in der Geschwindigkeit der heutigen Innovation immer noch kurz hält, um den Anschluss nicht zu verpassen, Nick Sohnemann gibt uns in der siebten Folge der MORGENPILOTEN einen Leitfaden für das bessere Verständnis von Innovation mit an die Hand!