09: Lernt Ahaus kennen, die digitalste Stadt Deutschlands mit Dieter van Acken

Ahaus hat aus der Not eine Tugend gemacht und sich zur digitalsten Stadt Deutschlands gemausert. Davon können andere Städte lernen.

Was kann man tun, wenn der allgemeine Trend die Menschen in die Metropolen zieht und kleiner Städte verwaist zurück lässt. Mann muss innovativ werden. In der Stadt Ahaus ist dies so perfektioniert worden, dass daraus das Musterbeispiel einer digitalen Stadt geworden ist. Dort wo das Personal fehlt, springen digitale Lösungen ein und ermögliche den Fortbestand von einem Bootsverleih, einem Hotelbetrieb und anderen Einrichtungen, die sonst von der Schließung bedroht gewesen wären.

Dieter van Acken

Dieter van Acken vom IT-Dienstleister TOBIT hat mitgeholfen, die Stadt Ahaus zu dem Vorbild für digitale Erneuerung zu machen.In unserem Podcast sprechen wir über einzelne Beispiele, wie sehr konkrete Herausforderungen in der 40.000 Seelen-Gemeinde angegangen wurden, um teilweise überraschende Lösungen zu finden. Wenn es darum geht, ein einer Stadt zu erfahren, wie digitale Lösungen zu konkrete Veränderungen für die Einwohner und die Gäste führen, gibt uns Dieter von Acken in der 9. Folge der MORGENPILOTEN eine inspirierende Idee auf den Weg, wohin die Reise gehen kann.