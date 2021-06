Historischer Podcast: Der Tag, an dem Hitlers Halbbruder in Hamburg starb

Foto:

Nur ein paar Eingeweihte kannten seine wahre Identität, denn er wollte in Ruhe gelassen werden. Schließlich habe er mit all dem nichts zu tun gehabt. Alois Hiller, der am 20. Mai 1956 in Hamburg starb und auf dem Friedhof Ohlsdorf in einem Urnengrab beigesetzt wurde, hieß in Wahrheit Alois Hitler: Der größte Verbrecher des 20. Jahrhunderts war sein Halbbruder.

In der rechten Hälfte dieses Dop­pel­hau­ses in Fuhls­büt­tel wohnte Alois Hitler gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig.

