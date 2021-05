Historischer Podcast: Der Tag, an dem Hamburgs berühmtester Schriftsteller zur Welt kam

100 Jahre alt wäre Wolfgang Borchert jetzt. Tatsächlich aber hat er nicht einmal seinen 27. Geburtstag erlebt. Hamburgs berühmtester Schriftsteller starb am 20. November 1947 – einen Tag, bevor sein wichtigstes Werk, das Drama „Draußen vor der Tür“, in den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt wurde.



Das Buch: ein einziger Aufschrei. Borchert verlieh mit dem Werk der Kriegsgeneration, die um ihr Leben betrogen wurde, eine Stimme. Auch er selbst war Soldat gewesen, war mehrfach vors Kriegsgericht gestellt worden – wegen „Wehrkraftzersetzung“ und weil er es gewagt hatte, Propagandaminister Joseph Goebbels zu parodieren. Nicht viel fehlte, dann wäre er zum Tode verurteilt worden. Von seiner Gelbsucht-Erkrankungen, die er sich im Krieg zuzog, erholte er sich nie mehr.



Übrigens: Anlässlich seines 100. Geburtstags zieht der Nachlass des Schriftstellers, der seit 1976 in der Staatsbibliothek lagert, um in eine „bessere Lage“: Am 11. Mai wird im Hauptgebäude der Bibliothek die „Borchert-Box“ eröffnet, ein Glaskasten mit zwei Räumen, in denen die neue Ausstellung „Dissonanzen. Wolfgang Borchert (1921-1947)“ Platz findet. „Die Borchert-Box ist als dauerhaftes Angebot geplant“, so Kurator Konstantin Ulmer. „Sie wird sieben Tage die Woche bis 24 Uhr zugänglich sein, wenn wir wieder im Normalbetrieb sind.“ Zudem sei ein Großteil der Ausstellung über die Ausstellungswebsite zugänglich: borchert.sub.uni-hamburg.de.

