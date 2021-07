Historischer Podcast: Der Tag, an dem der Song eines Hamburgers zum Welthit wurde

Foto:

Praktisch jeder auf der Welt kennt seine Hits, aber dass er ein Hamburger Jung war, weiß kaum einer. Von Bert Kaempfert ist die Rede. Er war Komponist, Arrangeur, Produzent und Bandleader.

Ein Mann, der die Musikwelt mindestens genauso stark beeinflusst hat wie die Beatles, die Rolling Stones und Elvis Presley. „Die Gitarre und das Meer“, „Wonderland by Night“, „Spanish Eyes“ – einige der Evergreens aus der Feder Kaempferts.

Seinen allergrößten Erfolgshit nimmt er am 8. März 1966 für die LP „A Man Could Get Killed“ auf: Der Titel „Strangers in the Night“ wird einer der größten Hits von Frank Sinatra und macht auch Kaempfert weltberühmt. Von den Amerikanern wird er von da an nur noch „Mr. Hitmaker“ genannt.

Historischer Podcast: Hamburgs Geschichte zum Anhören

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …“ finden Sie jeden Sonntag ab 10 Uhr hier:

Hamburgs Geschichte zum Anhören.

Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Titelseite Unser Hamburg 14 hfr Foto:

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.