Historischer Podcast: Als Hamburgs vergessene Helden ein Dorf vorm Untergang bewahrten

Ein Dreivierteljahrhundert war von diesen beiden Menschen nicht mehr bekannt als der Familienname: Reh. Jetzt haben MOPO-Reporter, Mitarbeiter einer Geschichtswerkstatt und Hamburger Historiker zusammen das Rätsel dieses Ehepaars gelöst, das am 16. April 1945 den Ort Kirchlinteln bei Verden vor dem Untergang bewahrte.

Eine spannende, eine packende, eine rührende Geschichte über zwei Menschen, die in den dunkelsten Stunden deutscher Geschichte Rückgrat bewiesen und ihren Überzeugungen treu blieben. Sie haben dafür teuer bezahlt.

