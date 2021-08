Historischer Podcast: 11. September 2001: Der Tag, an dem die Welt vor Schock erstarrte

Es ist ein sonniger Tag. Der Himmel strahlend blau. Die Menschen in Manhattan sind gerade auf dem Weg zur Arbeit, andere schon da, als sich um 8.46 Uhr Ortszeit eine Boeing 767 in den Nordturm des World Trade Centers bohrt.

Die Menschen haben noch nicht begriffen, was eigentlich passiert ist, als 17 Minuten später ein zweites Flugzeug in den Südturm rast. Kurz darauf stürzt eine weitere Maschine ins Pentagon. Und eine vierte Maschine, die eigentlich das Kapitol in Washington unter sich begraben soll, schlägt bei Shanksville im US-Bundesstaat Pennsylvania auf dem Boden auf, weil Passagiere todesmutig den frühzeitigen Absturz erzwingen.

Schon kurz darauf macht die Nachricht die Runde, dass die Attentäter aus Hamburg kamen und das schlimmste Attentat der Geschichte in einer Wohnung in Harburg geplant worden ist.

Historischer Podcast: Hamburgs Geschichte zum Anhören

Den neuen historischen Podcast zu „Der Tag, an dem …“ finden Sie jeden Sonntag ab 10 Uhr hier:

Hamburgs Geschichte zum Anhören.

Das Buch „Der Tag, an dem…“, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Junius-Verlag erschienen ist, bekommen Sie im Buchhandel oder ebenfalls in unserem Onlineshop.

Übrigens: Die neue Ausgabe von „Unser Hamburg“ ist am Kiosk und im MOPO-Shop erhältlich.