Kirschbier und Tomatensalat – Folge 32: Zurück aus der Lücke

Sie waren viel zu lange weg. Wie haben Simone Buchholz und Ole Specht die Podcast-Lücke in ihrem Leben gefüllt? Und müssen wir das überhaupt wissen? In dieser Folge sprechen die Autorin und der Musiker über die erzählerische Kraft des Auslassens. Warum die schönsten Liebeserklärungen keiner Worte bedürfen, ein Fettbuckel eine super Ausrede ist und Komposita geil sind, klären sie ganz nebenbei. Nach einem Ausflug in Dolly Partons Perückenzimmer erfahren wir schließlich, warum das ganze Leben ein Spiel mit Lücken ist. Und was danach kommt.

Neue Folgen gibt es ab sofort jeden vierten Dienstag.