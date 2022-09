Kirschbier und Tomatensalat – Folge 29: Wenn die Kirschbäume blühen…

In der neuen Episode beleuchten Ole Specht und Simone Buchholz das düstere Thema „Tod“ und bringen wie gewohnt Licht ins Dunkel. Der Tod ist eines der allgegenwärtigsten Themen in Kunst & Kultur und spielt darum auch für die Arbeit der beiden eine wichtige Rolle. Welche Erfahrungen haben Ole und Simone selbst mit dem Tod gemacht, wie stellen sie sich den Moment des Sterbens vor und welche Songs wollen die beiden auf ihren Beerdigungen hören? Eine hochemotionale, aber dennoch leicht verdauliche Folge, die ein sehr komplexes Thema gut verständlich und humoristisch aufschlüsselt.

Auf der einen Seite die ausgezeichnete Schriftstellerin Simone Buchholz, auf der anderen Ole Specht, Moderator und Sänger der Band Tonbandgerät: Der Podcast „Der kleine Salon – Kirschbier & Tomatensalat“ bringt zwei Generationen zusammen.

Alle zwei Wochen treffen Simone und Ole sich in ihrem kleinen Salon zu tiefen und leichten Gesprächen und philosophieren über die großen und kleinen Themen des Lebens. Im Mittelpunkt steht dabei aber immer die eine Sache, die die beiden neben der Liebe für Kirschbier und Tomatensalat verbindet: die Kunst und Kultur – und alles, was sonst dazugehört.

Gleichzeitig lernen sich die beiden Kulturschaffenden besser kennen und entdecken das Berufsfeld des jeweils anderen, denn obwohl sie schon lange in der Hamburger Kulturszene unterwegs sind, kennen sie sich kaum. In der „Chefvisite“ kommt zusätzlich in jeder Folge der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda und „Chef“ von Simone und Ole zu Wort. Er stellt den beiden eine Frage zum aktuellen Geschehen in der Kulturszene, über die im Anschluss sinniert und diskutiert wird.