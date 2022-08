Kirschbier und Tomatensalat – Folge 28: Draußis

Drinnen oder draußen? Alleine, oder unter Leuten? Wo sprühen bei euch die Ideen, wo werdet ihr am ehesten kreativ? Die neue Folge dreht sich um das Draußensein. Ole Specht und Simone Buchholz sprechen über ihre eigenen Vorlieben und darüber, wie das Verlassen der eigenen vier Wände ihren kreativen Arbeitsprozess beeinflusst. Dazwischen werden wieder lustige Anekdoten ausgepackt und obendrein auch noch völlig neue Begriffe erfunden. So viel sei gesagt: Wer noch neue Argumente für das Draußensein braucht, sollte auf jeden Fall reinhören.

Auf der einen Seite die ausgezeichnete Schriftstellerin Simone Buchholz, auf der anderen Ole Specht, Moderator und Sänger der Band Tonbandgerät: Der Podcast „Der kleine Salon – Kirschbier & Tomatensalat“ bringt zwei Generationen zusammen.

Alle zwei Wochen treffen Simone und Ole sich in ihrem kleinen Salon zu tiefen und leichten Gesprächen und philosophieren über die großen und kleinen Themen des Lebens. Im Mittelpunkt steht dabei aber immer die eine Sache, die die beiden neben der Liebe für Kirschbier und Tomatensalat verbindet: die Kunst und Kultur – und alles, was sonst dazugehört.

Gleichzeitig lernen sich die beiden Kulturschaffenden besser kennen und entdecken das Berufsfeld des jeweils anderen, denn obwohl sie schon lange in der Hamburger Kulturszene unterwegs sind, kennen sie sich kaum. In der „Chefvisite“ kommt zusätzlich in jeder Folge der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda und „Chef“ von Simone und Ole zu Wort. Er stellt den beiden eine Frage zum aktuellen Geschehen in der Kulturszene, über die im Anschluss sinniert und diskutiert wird.