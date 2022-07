Kirschbier und Tomatensalat – Folge 25: Falscher Falscher Hase

Ein gut strukturierter Mensch befolgt auch einen ebenso gut strukturierten Essensplan. Aber wie läuft das bei Freigeistern wie Schriftstellerin Simone Buchholz und Sänger Ole Specht? Bedeutet Arbeiten in der Kreativbranche auch zwangsweise Chaos im täglichen Essensplan, oder sogar in der Zusammenstellung der Gerichte? Natürlich gehen Simone und Ole all diesen Fragen auf den Grund und verraten neben ihren Leibspeisen noch viel mehr über ihre individuellen Essgewohnheiten, Essen bei der Arbeit und ihre Feel-Good-Foods aus der Kindheit.

Auf der einen Seite die ausgezeichnete Schriftstellerin Simone Buchholz, auf der anderen Ole Specht, Moderator und Sänger der Band Tonbandgerät: Der Podcast „Der kleine Salon – Kirschbier & Tomatensalat“ bringt zwei Generationen zusammen.

Alle zwei Wochen treffen Simone und Ole sich in ihrem kleinen Salon zu tiefen und leichten Gesprächen und philosophieren über die großen und kleinen Themen des Lebens. Im Mittelpunkt steht dabei aber immer die eine Sache, die die beiden neben der Liebe für Kirschbier und Tomatensalat verbindet: die Kunst und Kultur – und alles, was sonst dazugehört.

Gleichzeitig lernen sich die beiden Kulturschaffenden besser kennen und entdecken das Berufsfeld des jeweils anderen, denn obwohl sie schon lange in der Hamburger Kulturszene unterwegs sind, kennen sie sich kaum. In der „Chefvisite“ kommt zusätzlich in jeder Folge der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda und „Chef“ von Simone und Ole zu Wort. Er stellt den beiden eine Frage zum aktuellen Geschehen in der Kulturszene, über die im Anschluss sinniert und diskutiert wird.