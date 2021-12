Auf der einen Seite die ausgezeichnete Schriftstellerin Simone Buchholz, auf der anderen Ole Specht, Moderator und Sänger der Band Tonbandgerät: Der neue Podcast „Der kleine Salon – Kirschbier & Tomatensalat“ bringt zwei Generationen zusammen.

Alle zwei Wochen treffen Simone und Ole sich in ihrem kleinen Salon zu tiefen und leichten Gesprächen und philosophieren über die großen und kleinen Themen des Lebens. Im Mittelpunkt steht dabei aber immer die eine Sache, die die beiden neben der Liebe für Kirschbier und Tomatensalat verbindet: die Kunst und Kultur – und alles, was sonst dazugehört.

Gleichzeitig lernen sich die beiden Kulturschaffenden besser kennen und entdecken das Berufsfeld des jeweils anderen, denn obwohl sie schon lange in der Hamburger Kulturszene unterwegs sind, kennen sie sich kaum.

In der „Chefvisite“ kommt zusätzlich in jeder Folge der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda und „Chef“ von Simone und Ole zu Wort. Er stellt den beiden eine Frage zum aktuellen Geschehen in der Kulturszene, über die im Anschluss sinniert und diskutiert wird.

Kirschbier und Tomatensalat – Folge 14: Das Zerbrechen

Es geht ein Stück tiefer ins „Rabbit Hole der Kultur“, denn Simone und Ole sprechen über ein wichtiges und zugleich ehrliches Thema: das Zerbrechen. Die Leitfrage zieht sich wie ein roter Faden durch die Folge. Wann und woran bist du das letzte Mal zerbrochen? Es geht um Kritik, die erstmal verarbeitet werden muss, über die Vorstellung, etwas kaputt zu machen und natürliche Wachstumsschmerzen, die Folgen einer natürlichen Weiterentwicklung sind.