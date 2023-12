Folge 38: Klatschen an der falschen Stelle

Über das perfekte Publikum

Was wünschen sich Stars eigentlich von ihrem Publikum? Simone und Ole wagen diesmal den Blick über den Bühnenrand und suchen den perfekten Fan. Was sollte einem als Konzertgängerin auf keinen Fall passieren? Was ist die größtmögliche Publikumsregung bei einer Lesung? Die Autorin und der Musiker träumen hörbar lange schon vom perfekten Auftritt, doch wie können die Leute vor der Bühne dazu beitragen? Und was macht eigentlich mehr Spaß: Sitzpublikum oder Publikum, das einen sitzen hat? Neben all diesen Fragen klären die beiden in dieser Folge, wie viel Körperkontakt mit Fans okay ist und stellen ein selbstverständlich komplett subjektives Bundesländer-Ranking auf. Hört bitte genau hin, bevor ihr an den falschen Stellen klatscht.

