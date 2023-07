Folge 33: In Unterhose zur Arbeit

Jetzt mal unter uns: Was ist eigentlich wirklich das Beste daran, Künstler*in zu sein? Sind es die kostenlosen Sneaker oder der Applaus? Ist das größte Privileg nicht eigentlich, sich ständig um seine eigenen Probleme drehen zu dürfen? In dieser Folge klären Simone und Ole endlich, was ihnen nach Jahren auf den Bühnen des Landes noch Herzklopfen bereitet und welche Absurditäten auf ihren Tour-Ridern stehen. Wann sich die Autorin und der Musiker wie Gottheiten fühlen und was der wichtigste aller Tipps für Selbstständige ist? Hört es selbst.

Neue Folgen gibt es jeden vierten Dienstag.

Ihr wollt die neue Folge vor allen anderen hören? Dann schaltet jeden vierten Montag um 20 Uhr ahoy radio ein.