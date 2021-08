„Der kleine Salon“: Folge 4: Die Bühne

„Der kleine Salon – Kirschbier und Tomatensalat“ – der Kultur-Podcast mit Simone Buchholz und Ole Specht Foto: Gute Leude Fabrik „Der kleine Salon – Kirschbier und Tomatensalat“ – der Kultur-Podcast mit Simone Buchholz und Ole Specht Gute Leude Fabrik Foto:

Auf der einen Seite die ausgezeichnete Schriftstellerin Simone Buchholz, auf der anderen Ole Specht, Moderator und Sänger der Band Tonbandgerät: Der neue Podcast „Der kleine Salon – Kirschbier & Tomatensalat“ bringt zwei Generationen zusammen.

Alle zwei Wochen treffen Simone und Ole sich in ihrem kleinen Salon zu tiefen und leichten Gesprächen und philosophieren über die großen und kleinen Themen des Lebens. Im Mittelpunkt steht dabei aber immer die eine Sache, die die beiden neben der Liebe für Kirschbier und Tomatensalat verbindet: die Kunst und Kultur – und alles, was sonst dazugehört.

Gleichzeitig lernen sich die beiden Kulturschaffenden besser kennen und entdecken das Berufsfeld des jeweils anderen, denn obwohl sie schon lange in der Hamburger Kulturszene unterwegs sind, kennen sie sich kaum.

In der „Chefvisite“ kommt zusätzlich in jeder Folge der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda und „Chef“ von Simone und Ole zu Wort. Er stellt den beiden eine Frage zum aktuellen Geschehen in der Kulturszene, über die im Anschluss sinniert und diskutiert wird.

„Der kleine Salon – Kirschbier und Tomatensalat“ – Folge 4: Die Bühne



Einer der wichtigsten Orte für Kulturschaffende ist die Bühne – ebenso ist sie das zentrale Thema der neuen Episode. Simone und Ole sprechen über ihre ersten Bühnenerfahrungen, mit welchen Überforderungen sie manchmal noch zu kämpfen haben und was der schönste Bühnenmoment überhaupt war. Da das Publikum vor der Bühne aber manchmal schonungslos sein kann, kommen auch die eher negativen Erlebnisse zur Sprache, etwa ein Konzert vor lustlosen Schülern in einer Turnhalle in Tschechien oder laute Rufe aus der letzten Reihe der Buchhandlung.

Zudem versuchen die beiden die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen zu finden: Welches Möbelstück steht eigentlich für unsere Zeit?

