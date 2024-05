222 Peter Kabel „Die ultimative Manipulationsmaschine“

Ein reflektierter, laserscharfer – beizeiten auch entwaffnender – Blick durch die chaotische Aufregung um die schier unendlichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz gefällig, von einem, der ein exzellenter Kenner der Technologien und deren Möglichkeiten ist?

Mein heutiger Gast ist Peter Kabel. Seines Zeichens ‚Internetpionier‘, ‚Neuer-Markt-Lichtgestalt‘, Visionär, Unternehmer, Tutor, Professor. Ein gescheiter Gescheiterter, der auf ein sehr erfolgreiches Leben zurückblicken könnte, das aber nicht tut, da die Zukunft um Längen spannender und interessanter ist.

Peter und ich teilen die Leidenschaft für das Ausreizen und Ausprobieren von Creative AI, also bildgebender künstlicher Intelligenz wie zum Beispiel Midjourney, DALL-E etc. Und genau um dieses Thema kreisen wir in diesem Gespräch und loten die Grenzen und vor allem die Grenzerfahrungen dieser neuen Technologien aus. Denn: Ein Werkzeug macht noch keinen Handwerker. Und eine Creative AI macht noch keinen Künstler oder Designer.

Aber wie wird eine Welt sein, in der jeder Mensch ohne Vorkenntnisse fotorealistische Bilder und Videos in Sekundenschnelle erzeugen kann? Peter hat auf diese Frage sehr interessante Gedanken.

