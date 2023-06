197 Hajo Schumacher: Viel Rauch um Nichts?

Schon wieder dieser Hajo Schumacher? Der war doch erst vor einem halben Jahr im goldenen Tonmobil! – Genau, genau, genau! Eben! Eben diesen brauche ich für diese Episode unbedingt! Denn mit wem könnte ich mich besser über eine kleine bis mittelgroße Revolution unterhalten, die unserer guten, alten Bundesrepublik im Jahr 2023 in die Knochen fährt?

Der Medienmann mit dem Talent, komplexe, politische Zusammenhänge pointiert darzustellen und der ewigen Lust, sich als regelmäßiger Gast von Illner, Lanz und Maischberger mit Menschen über Auswüchse des Zeitgeschehens zu diskutieren, verfügt zwei wichtige Eigenschaften, die für diese Folge benötigt werden:

Erstens Erfahrung und zweitens Haltung.

Nein, wir sprechen nicht über ChatGPT und künstliche Intelligenz, und auch nicht über alternative Energien und heiße Kernfusion, nein, wir unterhalten uns heute über das ganz ordinäre Kiffen. Unsere Regierung macht nämlich Ernst und legalisiert Cannabis. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern volle Pulle. Das Zeug wird aus der Schmuddelecke gezerrt und als das interpretiert, was es ist: Ein Kraut, das verdammt viel kann – aber sicher nicht ins Strafgesetzbuch oder in die Schublade mit den harten Drogen gehört.

Hajo Schumacher und ich sprechen als erfahrene, alte, weiße Männer heute über die gesellschaftlichen Veränderungen, die die geplante Legalisierung von Cannabis mit sich bringen wird.

Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und mehr von Hajo Schumacher hören möchte, dem empfehle ich die Folge #177 (“Jungs, Ihr habt es auch nicht leicht!”). Peace!

Jede Woche trifft Andreas Loff in seinem goldenen Tonmobil auf Quereinsteiger & Quertreiber – und lädt sie ein zum Gespräch über Themen, für die sonst nur wenig Zeit bleibt. Der frühere Unternehmer, Berater und Musiker, der in seinem Leben selbst immer wieder sehr ungewöhnliche Wege gegangen ist und manchmal mit dem Rücken zur Wand stand, ergründet und zelebriert mit seinen Gästen die schönen und auch die weniger schönen Unwuchten des Lebens. Es wird viel gelacht, aber eben auch geweint, gefühlt – und manchmal getrunken.