196 Patrick „Coach“ Esume: „Machen, machen, machen!“

Aaaaaaaand…….Touchdown! Patrick Esume, besser bekannt als „Coach“, ist ein Name, der in der deutschen American Football-Szene nicht wegzudenken ist. Der Hamburg Jung ist der heimliche König des American Football – zumindest auf dieser Seite des Atlantiks.

Das “Schach der Kühlschränke” erfreut sich seit einigen Jahren nicht nur in den USA größter Beliebtheit – der Sport ist in Deutschland angekommen und füllt inzwischen Stadien. Zumindest dann, wenn die Stars der NFL ihre Gastspiele absolvieren. Coach ist eingefleischter Kenner der Szene, war selbst lange Spieler und Trainer und arbeitet seit Jahren erfolgreich als TV-Moderator (ab jetzt bei RTL), Buchautor (“Believe the Hype”) und Podcaster (“Football Bromance”). Sein Wissen und seine Expertise haben ihn zum gefragten Ansprechpartner in der Welt des Footballs gemacht, außerdem ist er einfach unglaublich unterhaltsam und weiß gute Geschichten über seinen Lieblingssport zu erzählen.

Wir plaudern in der heutigen Episode über die neusten Entwicklungen seiner Karriere und schauen dabei besonders auf die vergangenen drei Jahre zurück – denn solange liegt sein letzter Besuch bei mir schon zurück. Ein wunderbares Gespräch mit einem Mann, der seinen Traum lebt und genießt – und die harte und unermüdliche Arbeit nicht scheut.

Instagram: @andreas.loff Facebook: facebook.com/daszielistimweg/

Apple: tinyurl.com/yaj7sky6

Spotify: tinyurl.com/y92hn35w

Web: www.daszielistimweg.de

Jede Woche trifft Andreas Loff in seinem goldenen Tonmobil auf Quereinsteiger & Quertreiber – und lädt sie ein zum Gespräch über Themen, für die sonst nur wenig Zeit bleibt. Der frühere Unternehmer, Berater und Musiker, der in seinem Leben selbst immer wieder sehr ungewöhnliche Wege gegangen ist und manchmal mit dem Rücken zur Wand stand, ergründet und zelebriert mit seinen Gästen die schönen und auch die weniger schönen Unwuchten des Lebens. Es wird viel gelacht, aber eben auch geweint, gefühlt – und manchmal getrunken.